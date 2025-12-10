ロッテのドラフト１位で、健大高崎の最速１５８キロ右腕・石垣元気ら新入１０選手が１０日、ＺＯＺＯで選手ロッカーやブルペン、ウェート場などの施設見学を行った。実際にマウンドに立って、球場の雰囲気を体感した石垣は「ちょっと柔らかくて、自分が好きなかたさでした。（球場は）実際に見るとデカくて、早くここで投げたいと思いました」と、待ちきれない様子だった。新人１０選手は、自身のスマートフォンでも記念写真