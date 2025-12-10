木曜日は日本海側や北日本は広い範囲で雨や雪が降る見込みです。太平洋側も一部で傘の出番になる所がありそうです。木曜日は前線や低気圧の影響で日本海側や北日本は広く雨や雪が降るでしょう。北海道や東北北部は朝から夜にかけて雪や雨が降り、風も強まりふぶく所がある見込みです。青森周辺も雪や雨が降り、降り方が強まる時間がありそうです。午後は西日本の日本海側も雨が降り出し、夕方から夜のお帰りの時間帯は日本海側の広