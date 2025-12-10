カンテレ系「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」（月〜金曜・後１時５０分）に１０日、出産予定日前後のタイトル戦を事実上不戦敗とする規定の見直しを求め、日本将棋連盟に要望書を９日に送った将棋の福間香奈女流六冠が生出演した。コメンテーターとして同番組に出演していた元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏は「次はやっぱりボールは政治家の方にいきますよ。日本社会全体で」と意見を述べた。「社員だと育休、産休とかありますけど