JR博多駅に設置された、持ち主が見つからなかった忘れ物で飾り付けられたクリスマスツリー＝10日午後サングラス、小型扇風機にギター。JR九州は10日、持ち主が見つからなかった忘れ物で彩られたクリスマスツリーをJR博多駅に設置した。併せてイベントが開かれ、地元保育園の園児ら約20人と駅員が、サンタクロースへの願いを込めたメッセージカードや忘れ物をツリーに飾り付けた。ツリーは25日まで点灯し、忘れ物は後日、受け取