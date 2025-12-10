Ｊ３のアスルクラロ沼津は１０日、ＪＦＬ２位・レイラック滋賀との入れ替え戦第２戦（１４日・ホーム）に向けて練習を行った。７日のアウェーでの第１戦は２―３で惜敗。勝利が絶対条件で、２点差以上をつけて勝てば９０分でＪ３参戦を継続できる。前節で１１試合ぶりにフル出場した地元出身のＭＦ鈴木拳士郎は「今年ラストなので、足をケガしてもいいくらい体を張ってプレーしたい」と意気込みを語った。チームの命運を左右す