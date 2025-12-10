１０日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比１７８円９２銭（０・４２％）高の４万３１９８円１５銭だった。３日連続で値上がりし、４営業日ぶりに最高値を更新した。３３３銘柄のうち約６５％にあたる２１７銘柄が上昇した。外国為替市場で円安・ドル高が進行したことから、自動車など輸出関連銘柄の上昇が目立った。このほか、化学株やエネルギー関連銘柄の値上がりが寄与した。一