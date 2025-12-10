タレントの小倉優子が8日に自身のアメブロを更新。息子たちや友人の子どもと東京ディズニーランドへ足を運んだことを報告した。【映像】40年前は驚きの安さ！東京ディズニーランドの価格推移この日、小倉は「先週、ディズニーランドへ」と切り出し「お友達の子と息子達と私で行きましたが、大人が私一人でも大変なことなく終わりました！」と報告。「みんな成長したなぁ」と子どもたちの成長にしみじみとつづった。続けて「