宮崎県をはじめ九州各地の物産品をPR･販売する株式会社アップライジングは、12月9日からウイスキー福袋「2026福袋みくじ」の予約受付を開始した。価格は5,980円(税･送料込)。ウイスキー福袋「2026福袋みくじ」は、中身が分からない運試しの福袋。超大吉は「白州25年」、大大吉は「山崎12年」などを用意している。楽天市場･AmazonなどのECモールで取り扱う。466口限定で、完売次第終了となる。ウイスキー福袋「2026福袋みくじ」〈「