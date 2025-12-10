紀ノ国屋は現在、キャラメルの芳醇な香りと味わいを楽しめる「キャラメルスイーツ」3品を販売している。ラインアップは、まろやかな塩味が甘さを引き立てる「塩キャラメルプリン」、軽やかなホイップ×ほろ苦いキャラメルの「贅沢なキャラメルとホイップのクッキーシュークリーム」、やわらかな生地に自家製キャラメルクリームを包んだ「紀ノ国屋のキャラメルクリームパン」の3品。◆「塩キャラメルプリン」価格:税込345円販売期間