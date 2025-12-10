【モデルプレス＝2025/12/10】俳優の桜田通が12月7日、34歳の誕生日を迎え、東京・Spiral Hallでバースデーイベント「Sakura da Festa 2025 birthday anniversary〜なんか、桜田通（34）って中途半端に感じませんか？〜」を開催。今回は3公演目のレポートを公開する。【モデルプレス独占】【写真】人気俳優、バースデーイベントでスタイル際立つスーツ姿◆桜田通、バースデーイベント開催今回のタイトル「なんか、桜田通（34）って