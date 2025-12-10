回転寿司チェーン「くら寿司」は、12月12日から本ズワイガニなどを使った「極上かに」フェアを期間限定で開催する。本ズワイガニや丸ズワイガニを使ったにぎり寿司などを販売。本ズワイガニの棒肉や爪下、かに身のにぎり寿司を盛り合わせた、食べ比べができる「本ズワイガニ 三種盛り」も提供。生ズワイガニなどを使った「贅沢かに盛り合わせ」もラインアップする。商品の販売価格は店舗により異なるとしているが、「本ズワイガニ