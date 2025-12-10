今シーズンは好調のサクラエビ漁。取れたてが楽しめる地元の人気店を調査します。11月4日に初日を迎えた静岡が誇るサクラエビの秋漁ですが、2か月ほどの漁期も早くも終盤となりました。気になる今シーズンの水揚げは…。（漁師）「ちょっと水温が下がって安定してきたらとれはじめました。去年に比べたら大分いいかもしれないね」2025年の春漁は、2020年以降で初めて水揚げ量が減少したため秋漁も不安視する声がありま