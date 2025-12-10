１０日の香港マーケットは、主要８９銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１０６．５５ポイント（０．４２％）高の２５３２５．０５ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１８．２８ポイント（０．２０％）高の８９５４．６９ポイントと３日ぶりに反発した。売買代金は１９３３億９１９０万香港ドル（約３兆８９２９億円）に縮小している（９日は２１０２億３５９０万香港ドル）。中国の政策に対す