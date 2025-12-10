四季折々の美しさを洋菓子で表現する「四季菓子の店 HIBIKA」。その上品で繊細な味わいは、大切な人へ贈りたくなる特別感に満ちています。今年は、オンラインショップと百貨店にて迎春ギフトが登場。赤い風呂敷で包まれた冬限定の焼き菓子詰め合わせや、人気の焼き菓子を集めた華やかな迎春セットなど、心を込めた贈りものにふさわしいラインアップが揃いました。 冬だけの特別な味「冬の焼き菓子詰め合わせ」 冬の焼き菓子詰め