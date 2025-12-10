県内は１２日にかけて海上中心に強風となり、高波や暴風となる可能性があります。新潟地方気象台によりますと１１日は寒冷前線が北陸地方を通過し、曇りのち雨か雪で、雷を伴う所があるでしょう。その後１２日にかけて日本付近は冬型の気圧配置が強まる見込みです。このため、新潟県では海上を中心に強い風が吹き、１１日夜遅くから１２日にかけて海はしけ、予想より風が強まった場合には、下越と佐渡で警報級の高波に、佐渡の陸上