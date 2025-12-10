県内のレギュラーガソリンの最新の平均小売価格は、1リットルあたり163円20銭で、5週連続の値下がりとなりました。政府の補助金が11日、暫定税率廃止と同じ水準まで引き上げられるため、来週も値下がりが続く見込みです。8日時点の県内のレギュラーガソリンの平均小売価格は1リットルあたり163円20銭で、前の週から1円70銭下がりました。5週連続の値下がりです。価格を調査している石油情報センターは、「徐々に