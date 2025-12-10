サステナブル素材96.5％の新コンセプトタイヤが目指す次世代の性能とは2025年12月9日、TOYO TIREは、環境配慮と物流現場のニーズに応える、二つの新たな取り組みを発表しました。一つは、環境負荷低減に寄与するサステナブル素材使用比率96.5%の「コンセプトタイヤ」。もう一つは、大型4軸低床トラック向けオールウェザータイヤ「M630（エムロクサンマル）」の発売です。同社は、タイヤの性能維持に不可欠でありながらもサステ