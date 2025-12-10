辻希美が12月9日、自身のInstagramを更新。三男・幸空くんの7歳の誕生日会の様子と次女・夢空ちゃんの4カ月記念を迎えた喜びを報告した。 （関連：【画像】幸せに溢れる辻希美ファミリーの誕生日会） 辻は「昨日はこあ7歳のお誕生日でこあの仲良しのお友達を呼んで誕生日会をしましたぁ」と、三男の幸空くんの誕生日会を行ったことを報告。幸空くんが好きなストロベリーエレファントが装飾されたケーキを