Photo: Denon 伝統の重みが違いますから。テレビの音をグレードアップしたい、映画やドラマをもっと迫力ある音で楽しみたい。そう思ってテレビに合うサウンドバーを調べ始めると、いろんなメーカーから似たスペックのものがズラッと並んでいて、結局どれがいいのかが分からなくなりがち問題に悩まされていませんか。こういうときのモノ選びの目安になるのが「ブランドへの信頼」。スペックの