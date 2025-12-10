２０２５年５月、広島市の川土手で息子を殺害したとされる母親の裁判で、検察は懲役８年を求刑しました。広島市中区の無職、清原和子被告は２０２５年５月、広島市中区白島九軒町の川土手で息子の剛さん（５５）の首をビニール製のロープで絞めて殺害した罪に問われています。１０日の論告求刑公判で、検察側は「生命を奪う行為の罪は重たく、周囲の反対を押し切って犯行に及んだ」などとして懲役８年を求刑。こ