愛知県一宮市の商業施設などで女性の下着を盗撮したとして、性的姿態撮影処罰法違反（撮影など）の罪に問われた岐阜県警の元警部野村祐一被告（45）に、名古屋地裁一宮支部は10日、拘禁刑10月、執行猶予3年（求刑拘禁刑10月）の判決を言い渡した。板東恵里裁判官は判決理由で「警察官として安全安心を守るべき立場にありながら、常習的に盗撮行為を繰り返した」と非難。一方で反省の態度を示し、更生が期待できることを考慮し