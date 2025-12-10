【悼む】最後に会ったのは11月上旬だった。秋晴れが広がる爽やかな日。高代さんは病室のベッドに身を委ねていた。話すことは辛そうだった。それでも私の問いかけ必死に答えようとしてくれた。口元に耳を近づけた私に「おまえ、今は（業務）何しとんや」と気にかけてくれた。帰り際、手を握り「また、顔を見に来ますね」と伝えると最高の笑顔を見せてくれた。もう両手にマメは残っていなかったが、右手の握力は力強かった。長年