大阪在住4人組ロックバンド、アルコサイトが10日、インスタグラムを更新。ベースの〓口亮さんが亡くなったことを発表した。公式アカウントでは「アルコサイトに関するお知らせいつもアルコサイトを応援してくださっている皆様に謹んでご報告いたします。アルコサイトのベース口が令和7年12月9日に永眠致しました。濱口亮に対する生前のご厚情に心より感謝申し上げます。告別式につきましては、ご遺族の意向により近親者と生前お