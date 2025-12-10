ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日15時～17時、火～金曜日15時～17時35分）、12月10日の放送に毎日新聞論説委員でノンフィクション作家の小倉孝保が出演。イスラエル国内で罪に問われているネタニヤフ首相が、アメリカのトランプ大統領に恩赦支援を求めた、というニュースについて解説した。 鈴木敏夫（文化放送