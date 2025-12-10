「週刊ベースボール」の創刊４０００号を記念してベースボール・マガジン社は１０日、東京・中央区の日本橋公会堂でトークショー「末次利光×高田繁×堀内恒夫語り継ぐ“ミスター”とＶ９」を開催した。ＯＮ砲とクリーンアップを組んでいた末次氏は５番の重責を吐露。「プレッシャーは大きかったけど、チャンスで歩かされた長嶋さんから『スエ、後は頼んだぞ』と言われると少しプレッシャーは和らいだ」と振り返ると、４番以