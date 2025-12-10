【その他の画像・動画等を元記事で観る】『別冊少年マガジン』（講談社）にて連載中の奈良一平による冒険ファンタジー漫画が原作のTVアニメ『29歳独身中堅冒険者の日常』が2026年1月7日（水）からAT-X、TOKYO MX、KBS京都ほかにて放送が開始されることが発表された。あわせてPV第2弾とキービジュアル第2弾が公開された。PV第2弾では、コマイ村の人々とのやりとりやダンジョンへの冒険を通して、主人公のハジメに拾われて冒険者を目