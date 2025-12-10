「ナギまほろば」作家：北川太郎 岡山県奈義町役場正面の銀杏並木スペースに姫路市出身の彫刻家・北川太郎さんの作品「ナギまほろば」が12月3日、設置されました。 奈義町が招いたアーティストが町内で一定期間暮らしながら作品を制作する企画で、今回が6回目です。 作品の素材は「あられ石」で、重さは約3.8t、大きさは高さ110×幅200×奥行100cmです。 「ナギまほろば」のタイトルには、「住みやすい場