10日午後3時ごろ、福岡県宗像市の「ハローデイ宗像店」で、男性店員から「車が店舗に突っ込んだ」と110番通報がありました。 警察によりますと、乗用車を運転していたのは86歳の男性で、入り口のガラスを割って店舗内に突っ込み、20メートルほど進んで止まったということです。 上空から見た現在の現場の状況では、入り口の扉が倒れ、ガラスが散乱しているのがわかります。この事故で、店内で買い物をしていた70