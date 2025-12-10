「AFEELA 1」は28個のスピーカーを使ったオーディオシステムを搭載する ソニー・ホンダモビリティは、第1弾EV「AFEELA 1」に搭載するオーディオシステム「AFEELA Immersive Audio」について、同社公式ホームページで紹介している。システムの開発プロジェクトは「ソニーの音響技術をふんだんに使用し、最初から『最高のリスニングルーム』としてクルマを設計したらどう