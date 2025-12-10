道路からEV（電気自動車）にワイヤレスで充電する実験が公開されました。【映像】EVをワイヤレスで充電する様子NEXCO東日本の実験では、EVが指定の駐車場所に停車するとETCのアンテナなどで認識し、送電ボックスから車の下にあるコイルを通して電気を送ります。ゼロからフル充電までに約14時間かかり、充電量や料金はETCを通じて通知されます。このシステムが実用化されれば、バッテリーが小型化することでEVの値下がりにつ