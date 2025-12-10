サイバー攻撃によるシステム障害が発生したアサヒグループホールディングスは、傘下のアサヒビールで11月の酒類の売り上げが去年より2割以上減ったと明らかにしました。【映像】アサヒビール工場アサヒビールの11月の売上高の概算は、前の年の同じ月の7割台後半となりました。10月は前年比で9割を超えましたが、減少率が拡大しました。9月下旬にサイバー攻撃によるシステム障害が発生し、10月に受注を再開した際に一時的に注