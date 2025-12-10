タレントの手島優（43）が10日までに、自身のインスタグラムを更新。“てじっ子”こと長男（2）とおそろいのコーディネートを披露した。【写真】「親子姿は可愛い」“てじっ子”こと2歳長男とのリンクコーデを披露した手島優手島は「@tostalgic_clothing のニットでリンクコーデ ウキウキるんるん てじっ子のアウターも @tostalgic_clothing 可愛い〜」とコメントし、雪の積もった野外で長男とポーズを取る写真を公開。青空の