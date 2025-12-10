年間のべ約5億人が利用する近鉄電車。忘れ物センターには日々さまざまなものが届きます。行楽の秋、どんな忘れ物があったのか取材しました。 ©ABCテレビ ©ABCテレビ 大阪・鶴橋駅から徒歩3分ほどの場所にある「近鉄忘れ物センター」。およそ2万点の忘れ物が保管・管理され、多いときで1日に1000点以上が届くことも。なくしたものを探しに、一体どんな人たちがやってくるのか？2025年秋、センターを