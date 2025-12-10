「手放し運転」ができる自動運転車を日産とAIスタートアップが開発。世界販売すると発表しました。街なかでも“手放し運転”が可能になる自動運転技術。これはイギリスのスタートアップ企業「Wayve（ウェイブ）」のAIを搭載した日産の試験車両です。カメラやセンサーの情報をもとにAIが判断するため、3D地図を事前に作る必要がありません。Wayveアレックス・ケンダルCEO「（我々の技術は）行ったことのない場所でもシステムを稼