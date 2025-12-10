アメリカのトランプ大統領は、ウクライナが戦争に負けているとして、アメリカが提案する和平案を受け入れるよう求めました。【映像】演説を行うトランプ大統領トランプ大統領は9日に公開されたニュースサイト「ポリティコ」のインタビューで、ウクライナの和平協議をめぐり、ロシアが交渉上強い立場にあるのは疑いようもなく、ウクライナは「負けている」と指摘しました。そのうえで「ゼレンスキー大統領は本腰を入れて物事