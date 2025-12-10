最高裁最高裁第1小法廷（岡正晶裁判長）は、東京五輪・パラリンピックの大会運営事業を巡る談合事件で、独禁法違反（不当な取引制限）の罪に問われた広告最大手「電通」元幹部逸見晃治被告（58）と、法人としての電通グループの上告を棄却する決定をした。9日付。逸見被告を懲役2年、執行猶予4年、電通グループを罰金3億円とした一、二審判決が確定する。一連の事件で起訴された法人6社のうち、有罪が確定するのは初めて。他5