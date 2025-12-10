10日の衆院予算委員会で立憲民主党の今井雅人議員が、高市総理の答弁を聞いて「背筋が凍った」と話す一幕があった。【映像】今井議員、高市総理の答弁に「背筋が凍りました」（実際の映像）今井議員は上昇する長期金利や財政政策について尋ねた。「これから想定されることは、金利がじわじわ上がるのと、ボラティリティがものすごく高くなる。この可能性が非常に高い。だから私は財政は抑制的にやらないと危ない。と思って質問