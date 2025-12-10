ロッテの新入団選手10人（育成含むが10日、本拠地となるZOZOマリンスタジアムを見学した。ドラフト1位の石垣元気投手（健大高崎）はZOZOマリン初訪問。「実際に見るとデカくて、早くこの球場で投げたいと思いました。大声援の中で投げられるのは楽しみです」と感想を話した。マウンドにも立ち、「柔らかくて自分が結構好きな硬さでした。（ホームまでも）結構近く感じました」と好感触。ウエートルームには普段から使用して