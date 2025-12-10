アクティビストとして知られる米エリオット・インベスト・マネジメントが豊田自動織機の株式を、新たに５％を超えて保有していることが１０日の取引終了後、明らかとなった。同日に関東財務局に提出された大量保有報告書によると、エリオットの保有割合は５．０１％。報告義務発生日は３日。保有目的は投資で、状況に応じて議論や重要提案行為などを行う、としている。 出所：MINKABU PRESS