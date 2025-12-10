日本サッカー協会(JFA)は10日、中国遠征に臨むU-15日本代表メンバーを発表した。活動期間は16日から23日まで。「EAFFU-15 Championship 2025」に参加し、18日にU-15中国代表、20日にU-15香港代表、22日にU-15韓国代表と対戦する。以下、招集メンバー■スタッフ▽監督平田礼次▽コーチ和泉茂徳▽GKコーチ吉岡慎輔▽フィジカルコーチ芝田貴臣■選手▽GK1 大泉未来(流通経済大柏高)12 山下晴太郎(神戸U-15伊丹)▽DF5 望月琉希(山