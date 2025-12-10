サッカーJ1・ファジアーノ岡山を今季をもって引退するゴールキーパーの金山隼樹選手が記者会見を開き、チームへの思いなどを語りました。 【写真を見る】ファジアーノ岡山のゴールキーパー・金山隼樹選手が引退へ来年1月ファジアーノに入社しクラブの魅力を発信する「クラブコミュニケーター」に （金山隼樹選手）「改めまして、今シー