アビスパ福岡は10日、クラブOBの鈴木惇氏(36)が『アビスパDAO OBアンバサダー』に就任することを発表した。鈴木氏は小学3年生から福岡アカデミーに所属し、トップチームに通算10シーズン在籍。2015年に自己最多9ゴールを挙げてJ1昇格に貢献したほか、2018年にはキャプテンを務めた。2023年にはスードゥバ(リトアニア1部)へ移籍し、2024年に現役を引退。現役中の2022年にMBAを取得しており、引退後はプロバスケットチームの茨