自民党はきょう、元参院議員の和田政宗氏の離党を了承したと発表しました。元参院議員の和田政宗氏は今年10月の宮城県知事選で落選しましたが、その際、自民党籍を持ちながら参政党の支援を受けたことが自民党の県連で問題視されていました。これを受けて、和田氏は「自由な政治活動を行いたい」として、先月20日、自民党に離党届を提出していましたが、自民党はきょう付で和田氏の離党を了承したと発表しました。和田氏は今月3日