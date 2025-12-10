中国の展示会に出展した米半導体大手エヌビディアのブース＝7月、北京（共同）【北京共同】トランプ米大統領が対中輸出を認める方針を示した米半導体大手エヌビディアの人工知能（AI）向け先端半導体「H200」に関し、英紙フィナンシャル・タイムズ（FT）は9日、中国が自国企業の使用に一定の制限を設ける方向で検討していると報じた。半導体の国産化を推進する狙いとみられる。H200の購入を希望する企業は中国当局への申請手続