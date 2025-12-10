青森県東方沖を震源とした８日の地震では、規模がより大きな「後発地震」が発生する可能性が相対的に高まったとして、気象庁が「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を初めて出した。北海道や東北などの対象地域では、福祉施設が入所者らの備蓄用食料を増やすなど、万一への備えを進めている。明るい時間帯に生徒を下校させるため、放課後の部活動自粛を決めた学校もある。（盛岡支局小林晴紀、福守鴻人）■福祉施設岩手県大