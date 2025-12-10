「帝王」の血を引く名馬が、静かにその生涯を閉じた。父トウカイテイオー、祖父シンボリルドルフという父子３代Ｇ１制覇の偉業を成し遂げたトウカイポイントが１２月８日夜、２９歳でこの世を去った。１０日までに、けい養先のスタッフが運営するＸ（旧ツイッター）で発表された。訃報を受け、最盛期の主戦としてコンビを組んだ蛯名正義調教師（５６）＝美浦＝に話を聞いた。「懐かしいな。もういい年だったからね」と切り出し