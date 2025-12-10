茨城県の介護施設で、点滴に注射器で空気を注入し、入所者2人を殺害したなどとして、殺人と窃盗の罪に問われた元職員の女。初公判で、殺人について無罪を主張しました。赤間恵美被告「私は空気を注入していません。殺害していません」女はハッキリした声で殺人の罪を否認しました。赤間恵美被告（39）は2020年、当時勤めていた茨城県古河市の介護施設で、鈴木喜作さん（当時84）ら男性2人の点滴に注射器で空気を注入し、殺害した罪