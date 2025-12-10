2000年に公開された『グラディエーター』でアカデミー賞主演男優賞を獲得したラッセル・クロウが、続編『グラディエーターII 英雄を呼ぶ声』について、「1作目のどこが特別だったのか、制作陣が理解していない実に残念な例」と痛烈なコメントを寄せた。【写真】ほとばしる筋肉！ 『グラディエーターII』ダイナミックな場面写真地元オーストラリアのラジオ局Triple Jのインタビューを受けたラッセルは、自身が出演しなかった『