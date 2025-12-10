¥×¥íÌîµå¡¢2025Ç¯¤Î¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¡£º£¥ª¥Õ¤ÎFA»Ô¾ì¤Çµî½¢¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤ÊÁª¼ê¤¬³ÚÅ·¤ÎÃ¤¸ÊÎÃ²ð¤À¡£¹ñÆâFA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿¤¬¡¢³ÍÆÀ¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹µåÃÄ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ·îÆü¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£µð¿Í°ÜÀÒ¤Î¾¾ËÜ¹ä¤è¤ê¤â...ÂÇ·â¡¢ÁöÎÝ¤ÇÂ¸ºß´¶¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¼éÈ÷ÎÏ¤Ïµå³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤À¡£½ÓÂ­¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¸åÊý¤ËÈô¤ó¤ÀÂÇµå¤ò¹¥Êá¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÂÇ¼Ô¤«¤é¤¹¤ë¤È¥Ò¥Ã¥È¥¾¡¼¥ó¤¬¶¹¤¯´¶¤¸¤ë¡£º£Ç¯¤Ï5Ç¯Ï¢Â³5ÅÙÌÜ¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£ÂÇ·â¤Ïº£µ¨114»î¹ç½Ð¾ì