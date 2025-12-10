海外フリーエージェント（ＦＡ）権を行使し、ＤｅＮＡから楽天に移籍した伊藤光捕手が１０日、楽天モバイルで入団会見を行った。背番号は同学年で今季限りで現役引退した岡島豪郎外野手がつけていた「２７」に決まった。愛知県出身だが「生まれたのが秋田県ですので、東北に縁があると思っていました」と明かした。母親の里帰り出産のため、出生地は秋田市。愛知県内の実家に帰ると、秋田の名物料理であるきりたんぽ鍋が出てく